Opwindende start in rally van Finland. Ogier out, Neuville kan voorlopig niet profiteren

Door: Joost Custers

28/07/17 - 21u00

© WRC.

In de Rally van Finland verliep de eerste dag behoorlijk verrassend. Al snel verloren we Sébastien Ogier, die zijn Ford na een crash langs de kant moest laten staan, maar onze landgenoot Thierry Neuville kan daar voorlopig niet optimaal van profiteren. Neuville vindt het ritme niet in zijn Hyundai en volgt als achtste op een minuut van de verrassende leider Esapekka Lappi. De jonge Fin heeft in zijn Toyota amper 4 seconden bonus op zijn team en landgenoot Jari-Matti Latvala. Morgen en zondag staan nog twee dagen tegen de chrono op het menu.

Neuville: "Wil opschuiven naar top vijf"

Neuville zal morgen dan wel beter moeten presteren. Na de proeven van vrijdag was hij pas achtste en dat brengt slechts vier punten op. Het was absoluut geen makkelijke dag", blikte Neuville terug. "De hele dag waren naar het juiste ritme op zoek in deze bijzonder snelle klassementsritten. Na de opgave van Ogier wisten we dat er zich een opportuniteit voordeed om de kloof te verkleinen, maar vooralsnog hebben zijn we daar niet in geslaagd. Het grootste gedeelte van de dag moesten we als eerste de baan op, waardoor we aanzienlijk wat tijd verloren ten opzichte van de andere rijders. Maar als eerste de baan op moeten hoort er bij. De Toyota's zijn, zoals verwacht, een pak sneller. Mijn doel is om op te schuiven naar de top vijf, zodat we belangrijke punten voor het kampioenschap kunnen scoren. Deze rally is nog lang niet gedaan. Er staat nog heel wat op het spel."