Neuville ziet WK-leider Ogier uitvallen in Finland

28/07/17 - 10u05 Bron: Belga

De Franse WK-leider Sébastien Ogier (M-Sport/Ford) heeft in de rally van Finland brokken gemaakt. Bij een sprong in de vierde chronorit brak hij zijn ophanging rechts achteraan. Ogier kan daardoor vandaag niet meer in actie komen. Dat is goed nieuws voor Thierry Neuville (Hyundai), die tweede staat in het WK-klassement.