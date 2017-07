Mercedes op voorlopige pole in Spa

Joost Custers

28/07/17 - 00u09

© kos.

De kwalificaties voor de Total 24 Hours of Spa hebben hun eerste geheimen prijsgegeven. We kennen de deelnemers, die morgenavond om 20u00 tijdens de superpole zullen uitmaken wie helemaal vooraan aan de editie 2017 van de Ardennenklassieker zal mogen beginnen. Voorlopig staat de snelste tijd op naam van de Italiaan Raffaele Marciello in de AKKA ASP Mercedes AMG GT3. Echter, met een verschil van amper 0,464 seconden tussen hem en de twintigste in de stand, is morgen echt alles nog mogelijk.



Vooraan volgt de eerste Belg op de tweede plaats, Fred Vervisch in de officiële Audi R8 LMS. Hij deed drie plaatsen beter dan Maxime Soulet (Bentley). Nico Verdonck klokte als zevende af, ook in een Bentley, Maxime Martin werd twaalfde in zijn BMW M6 en Laurens Vanthoor strandde op de 18de plek, aan het stuur van een Porsche 911. Van de Belgen in de categorie Pro, valt alleen Dries Vanthoor (WRT Audi) uit de boot. De Limburger strandde op de... 21ste plek op 4 duizendsten van de laatste die recht geeft op een plek in de superpole.



We verloren twee wagens tijdens de 4 uur durende sessie, met name de prachtige Mercedes van onder meer Kamui Kobayashi en de Nissan GTR van het Britse trio Moore-Simmons-Parry. Ook zij crashten aan Eau Rouge. Beide wagens zijn onwaarschijnlijk voor de race.



Verder weten we al zeker dat de snelste wagen in Pro-Am de Aston Martin is van Oman Racing Team en de beste wagen in de Am Cup, is de Ferrari 488 van onder meer de Belg Jacques Duyver.