Kobayashi crasht zwaar in Spa

Joost Custers

27/07/17 - 21u59

© rv.

In Spa is het eerste deel van de kwalificaties van de Total 24 Hours of Spa geëindigd met een behoorlijke smakker van de Japanner Kamui Kobayashi. Kobayashi, die eerder dit jaar de pole haalde in Le Mans, ging er bovenop de Raidillon erg hard af en beschadigde zijn mooie Mercedes AMG GT3 behoorlijk.