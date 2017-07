Porsche trekt stekker uit Le Mans-programma

Joost Custers

27/07/17 - 16u29

De Porsche 919 Hybrid die Le Mans won. © kos.

Er lijkt nog maar weinig twijfel over te bestaan dat Porsche zich uit LMP1 terugtrekt. In Spa gonst het niet alleen van de geruchten, twee onafhankelijke bronnen hebben het nieuws ook al - zij het officieus - bevestigd. Porsche won de afgelopen drie jaar de 24 Uur van Le Mans en werd ook wereldkampioen uithouding. Het vertrek van Porsche laat Toyota alleen over, nadat ook Audi vorig jaar al verdween en dus lijkt de toekomst van het WEC onzeker. Hoe de FIA en de ACO dit verlies gaan opvangen en het WK en Le Mans op niveau zullen houden, is absoluut niet duidelijk.



Porsche verlaat de autosport niet, want het Duitse merk stapte in 2019 in de Formule e in en ook zijn er sterke aanwijzigingen dat Porsche wel eens motorenleverancier in F1 zou kunnen worden.