Alles wat u moet weten over de Total 24 Hours of Spa, die dit weekend ongetwijfeld voor spektakel zal zorgen bij de GT-wagens

Joost Custers

27/07/17 - 07u00

vlnr Dries Vanthoor, Laurens Vanthoor, Vervisch, Verdonck, Voulet en Martin © Joost Custerrs.

De Total 24 Hours of Spa is nog steeds de belangrijkste race voor GT-wagens ter wereld. Met een startveld van meer dan 60 razendsnelle en peperdure GT's kan de race nog steeds erg bekoren, temeer dat er dit jaar ook weer enkele Belgen voor de zege in aanmerking komen.

De Total 24 Hours of Spa is de belangrijkste wedstrijd van de Blancpain GT Series, zeg maar het Europese kampioenschap voor GT-wagens. Dat kampioenschap bestaat uit vijf sprints, waaronder Zolder en vijf lange races van minimum 3 uur. Met zijn 24 uur is Spa uiteraard de marathon van het kampioenschap en met de dubbele punten ook erg doorslaggevend. De 24 uur van Spa ontstond in 1924 en verwierf vooral bekendheid in de jaren '70, niet in het minst vanwege het oude, levensgevaarlijke circuit van Francorchamps, waar bijna jaarlijks doden vielen. Dit jaar vindt de 69ste editie van de bekende wedstrijd plaats.

De wagens De bolides in Spa zijn allemaal van het type GT3, GT-wagens bestemd voor korte en lange races. Bijna alle prestigieuze merken zijn vertegenwoordigd, met name Audi, Porsche, BMW, Mercedes, Bentley, Jaguar, Aston Martin, Mclaren, Ferrari, Nissan GT-R en Lamborghini. De GT3-wagens zijn echte raceauto's en kosten in aankoop al snel 350.000 à 500.000 euro, met de Ferrari 488 GT3 die de 600.000 euro benadert, als duurste speeltje. Je krijgt wel meer dan 500 pk onder de motorkap en rondetijden die in Spa net boven de 2 minuten 15 liggen, of een gemiddelde van goed 190 km/u. De top van bolides bedraagt bijna 300 km/u. Er komen in Spa 65 GT3-wagens aan de start, goed voor een waarde van meer dan 1 miljard oude Belgische franken...

De namen Naast zes Belgen die tot de topfavorieten behoren, zijn er nog heel wat andere bekende namen die aan de Total 24 Hours of Spa deelnemen. Zo zijn er uit de F1 onder meer Kamui Kobayashi, de man die recent in Le Mans zijn Toyota nog in een recordtijd op de pole zette en voordien voor Toyota en Sauber in F1 reed. Hij doet het met een Mercedes AMG GT3. Ook drievoudig GP F1-winnaar Giancarlo Fisichella is er, hij doet het uiteraard met Ferrari. Ook André Lotterer (Audi), Markus Winkelhock (Audi) en Olivier Beretta hebben een verleden in de F1. Lotterer is net als Benoit Treluyer en Marcel Fässler (alle Audi) tevens een drievoudig Le Mans-winnaar, iets wat Stéphane Ortelli (Jaguar) éénmaal wist te doen. In het voorprogramma van de race, in de Europese F3, zien we trouwens ook Mick Schumacher, zoon van Michael Schumacher.

De favorieten Een favoriet voor deze 69ste editie geven, is onbegonnen werk, want door een ingenieus reglement, zijn de diverse merken sterk aan elkaar gewaagd. De grootste kanshebbers zijn Audi, met een horde toprijders, waaronder verschillende oud-winnaars, Bentley en Mercedes. Maar ook Porsche, Ferrari en BMW zijn zeker niet kansloos. Uiteraard zal het weer, er wordt regen voorspeld, een doorslaggevende rol spelen en zoals steeds in zeer lange races geldt, dat wie uit de problemen blijft, al een sterke kans op de zege maakt. De start van de race is zaterdag om 16u30.