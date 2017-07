Sebastien Loeb gaat testwerk verrichten voor Citroën Racing

Door: redactie

26/07/17 - 16u42 Bron: Belga

© epa.

De negenvoudige wereldkampioen rally Sebastien Loeb zal voor het eerst sinds zijn rallypensioen opnieuw testwerk verrichten voor Citroën Racing. Dat meldt de PSA Group. De Fransman zal de nieuwe Citroën C3 WRC aan de tand voelen op asfalt.

Vijf jaar geleden hing de recordkampioen zijn rallyhelm aan de haak. Hij reed daarna nog enkele wedstrijden maar ging zich vooral focussen op het WTCC (World Touring Car Championship) en later op Rally Raid, met de Dakar als hoofddoel, en het wereldkampioenschap rallycross. Hij ruilde daarvoor Citroën Racing in voor Peugeot Motorsport.



Maar nu gaat Loeb opnieuw testen voor het team van de Belgische directeur Yves Matton. "Sebastien Loeb zal de komende weken de Citroën C3 WRC aan een privé-test onderwerpen op asfalt. Op die dag zal hij de wagen in 2017-specificaties leren kennen. Het is meteen ook een manier voor Citroën Racing om technische feedback te krijgen over de C3 WRC", luidt de mededeling.



Die inbreng van Loeb kan belangrijk zijn want sinds de reglementsverandering die dit jaar in voege ging, bakte Citroën Racing er vrij weinig van. De Brit Kris Meeke won wel de rally van Mexico, de derde manche van het WRC, maar liet zich daarna vooral opmerken door een stevige reeks opgaves. Ook teamgenoten Craig Breen en Stéphane Lefebvre kenden al hun deel van de pech. Recent werd de Noor Andreas Mikkelsen nog aan boord gehaald in de hoop het tij te doen keren. Citroën Racing liet recent ook weten dat ze zich nu al gaan focussen op 2018 en de rest van het seizoen zullen opvatten als voorbereiding.



"Ik kan niet wachten om weer in een WRC-wagen te zitten en de technologie te testen. Ik ben nog altijd gebeten door rally. Van alle disciplines die ik probeerde de afgelopen vijf jaar, is het toch de sensatie van de rallysport waar ik het meest van hou", aldus Sebastien Loeb. Met de terugkeer van Loeb bij Citroën Racing rijst uiteraard de vraag of de recordkampioen ook een comeback zal maken in het wereldkampioenschap rally.