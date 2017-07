Door: redactie

26/07/17 - 15u05

© rv.

Angel Nieto, icoon van de lichtere motorklassen in de jaren 70 en 80, is woensdag op Ibiza zwaar gewond geraakt bij een ongeval met een quad. Dat meldden diverse Spaanse media. De 70-jarige Nieto werd overgebracht naar een plaatselijk ziekenhuis en verkeert in kritieke toestand.