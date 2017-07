Mercedes stapt uit DTM en gaat naar Formule E

Joost Custers

25/07/17 - 11u34

Maro Engel wint afgelopen weekend voor Mercedes in DTM. © Mercedes.

Mercedes heeft aangekondigd dat het einde 2018 uit DTM zal stappen ten voordele van een engagement in de Formule E. Met die aankondiging sluit Mercedes zich aan bij een ondertussen ellenlang rijtje van constructeurs die de klassieke autosport op hoog niveau de rug toekeren, om in Formule E aan de slag te gaan.

18 jaar lang zal Mercedes onafgebroken in DTM geracet hebben. En als we alle jaren van DTM rekenen, dan komt het merk uit Stuttgart aan 26 seizoenen, met tien rijderstitels en 13 teamtitels. 183 maal won een Mercedes een race, 540 maal stond een rijder van het merk op het podium. Tot daar de sommetjes en statistieken.



Ondertussen kan de Formule E rekenen op de aanwezigheid in de vandaag en in de toekomst van BMW, Mercedes, DS Citroën, Audi, Renault, Mahindra, Porsche en Jaguar, niet minder dan 8 constructeurs, die de klassieke autosport (grotendeels) de rug hebben toegekeerd. Een teken aan de wand? Hoe dan ook met Audi en vermoedelijk ook Porsche uit het WK uithouding (WEC) en Citroën, Chevrolet, Lada, Seat... uit WTCC en nu Mercedes uit DTM, ondergaat de autosport op circuit een revolutie.