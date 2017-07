Joost Custers

24/07/17

André Lotterer vervangt ex-F1-rijder Will Stevens tijdens de 24 Uur van Spa in de WRT Audi R8 die hij deelt met Marcel Fässler en Dries Vanthoor. Fässler en Lotterer wonnen al driemaal de 24 Uur van Le Mans en willen nu samen ook de klassieker in Spa winnen. Voor de 19-jarige Vanthoor, die dit seizoen als rookie zijn klasse won in Le Mans, is het meteen een enorme kans om ook in Spa te zegevieren.