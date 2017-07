Wat een autosportweek/weekend voor de boeg

Joost Custers

Het wordt weer een autosportweekend om van te genieten en bovendien met heel wat actie al voor het weekend zelf. In Hongarije is er uiteraard F1, met Stoffel Vandoorne die op de omloop waar Thierry Boutsen als laatste Belg ooit een F1-race won, misschien wel zijn eerste punten kan scoren. Verder zijn er op de Hungaroring ook F2, GP3 en Porsche Supercup.

Nog op WK-niveau is er de snelste aller rally's: de Rally van Finland. Donderdagavond start in Harju de eerste van 25 razendsnelle proeven waarin Thierry Neuville zal trachten de 11 punten die hem nog scheiden van de WK-leiding, te overbruggen. Finland is een rally met bijzonder hoge snelheden en indrukwekkende jumps. Met de nieuwe 400-pk sterke bolides kan dat voor heel wat spektakel zorgen. In Canada staat dan weer de finale van de Formule e op de agenda. De Zwitserse ex-F1-rijder Sébastien Buemi gaat er in zijn elektrische e-Renault op zoek naar zijn tweede opeenvolgende titel, maar ook Lucas di Grassi kan met zijn ABT Audi nog kampioen worden. Jérôme d'Ambrosio krijgt in Montreal een laatste kans om een teleurstellend seizoen kleur te geven.

Spa centrum van GT-spektakel

En dan in eigen land... daar beginnen dinsdag de deelnemers van de 24 Hours of Spa, aan hun trainingen. Woensdag volgt de parade naar Spa en donderdag en vrijdag gaat de strijd om de polepositie verder. De hoofdrace van de Blancpain GT Series start uiteraard zaterdag om 16u30. In Spa zijn er verder races van de Europese F3, de Blancpain GT Sports Club, de Lamborghini Super Trofeo en de Peugeot 308 Racing Cup.



Wie niet in Spa zal racen, is Anthony Kumpen. De Limburger gaat in Hockenheim op zoek naar de eerste plaats in de Europese Nascar. In Mid-Ohio tot slot staat er een manche van de Indy Car op het menu.