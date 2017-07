Tim Gajser wint eerste reeks voor Clément Desalle in Tsjechië

BB

De Sloveen Tim Gajser (Honda) heeft de eerste reeks gewonnen van de Grote Prijs motorcross in het Tsjechische Loket. Hij haalde het in deze dertiende manche om het WK in de MXGP voor Clément Desalle (Kawasaki) en de Italiaanse WK-leider Antonio Cairoli (KTM).