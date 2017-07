Joost Custers

22/07/17 - 15u54

© Joost Custers.

René Rast is aan een enorm sterk seizoen in DTM bezig. De Duitser won in Moskou de eerste race van het weekend, met minder dan seconde voorsprong op merkgenoot Mike Rockenfeller. Rast is zo meteen ook de nieuwe leider in DTM. Marco Wittmann redde de eer van BMW met een derde plek, voor Robert Wickens (Mercedes) en en ex-F1-rijder Tim Glock (BMW). Maxime Martin werd na een moeilijke race laatste in Moskou. Martin zakt zo van drie naar vier in de DTM-tussenstand.