Cyril Despres kroont zich tot eindwinnaar Silk Way Rally

YP

21/07/17 - 23u10 Bron: Belga

Cyril Despres. © epa.

Stéphane Peterhansel (Peugeot 3008 DKR) heeft de 13e rit in de Silk Way gewonnen. Bij aankomst had Peterhansel 1:39 voorsprong op teamgenoot Cyril Despres die als tweede eindigde. Omdat de rit van zaterdag geannuleerd werd, wint Cyril Despres de Silk Way bij de wagens. Christian Lavieille (Baicmotor) reed als derde over de finish en beëindigt de Silk Way als tweede. Tom Colsoul en Yazeed Alrahji (MINI) verloren vrijdag 1u16:15 nadat ze vast kwamen te zitten in het mulle zand van de Gobi woestijn. Het duo eindigt als 10e in het algemeen klassement.