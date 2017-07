Joost Custers

21/07/17 - 12u04

© kos.

Regerend wereldkampioen Sébastien Ogier is tijdens testen voor de Rally van Finland stevig van de weg gegaan in zijn Ford Fiesta WRC. De Fransman is ongedeerd, net als zijn corijder, maar de wagen was dermate beschadigd dat de testen onderbroken werden. Het Team M-Sport van Malcolm Wilson moet dus aan het werk, met de Rally van Finland die start over minder dan een week.