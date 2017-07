Christian Lavieille verslaat twee buggy's in Silk Way Rally

Door: redactie

20/07/17 - 14u25

© afp.

Christian Lavieille (Baicmotor) heeft de twaalfde rit in de Silk Way rally gewonnen. Een ritzege met een Belgisch tintje. Lavieille rijdt voor Overdrive-Racing, het team van Jean-Marc Fortin. De Fransman hield twee Chinezen af. Liu (Buggy) eindigde als tweede op 19 seconden. Wei (Buggy) volgde op 6:24. Het is pas voor de tweede keer in deze wedstrijd dat een rit niet gewonnen wordt door een Peugeot. De Amerikaanse teamgenoot van Tom Colsoul Bryce Menzies (MINI) won de zevende rit.

De lange rally die de deelnemers van Rusland over Kazakhstan naar China brengt, nadert stilaan zijn einde. De karavaan trok donderdag van Jiayuguan naar Alxa Youqi in China. Met de finish in zicht, stonden er duinen op het menu. Duinen die zo hoog en steil waren dat zelfs de meest ervaren Dakaristen zulke duinen al lang niet meer gezien hadden. Leider Despres (Peugeot 3008 DKR) kwam na 50 km duinen vast te zitten in het mulle zand en riep de hulp in van teamgenoot Peterhansel (Peugeot 3008 DKR) om hem weer vlot te trekken. Toen dat gelukt was, merkte Despres dat zijn stuurbekrachtiging het begeven had. De resterende 45 km werden een ware fysieke beproeving voor de leider die donderdag als achtste over de finish reed en 20:31 verloor. In de stand heeft Despres nog steeds 43:22 voorsprong op eerste achtervolger Wei. Tom Colsoul (MINI) eindigde als vijfde. Ook bij de trucks kwam de leider in de problemen. Sotnikov (Kamaz) verloor ruim een kwartier nadat ook hij vast kwam te zitten in de mulle zand van de Gobi woestijn. De ritzege ging naar teamgenoot Mardeev (Kamaz), die Shibalov (Kamaz) afhield. Gerard De Rooy (Iveco) voelde zich in de woestijn als een klein kind in een grote zandbak en snelde naar de vierde plaats terwijl Artur Ardavicius (Iveco) als zevende eindigde. Met nog twee ritten voor de boeg, bedraagt het verschil tussen leider Sotnikov en eerste achtervolger Shibalov slechts 3:04. Morgen/vrijdag wordt de voorlaatste rit in deze Silk Way gereden. De dertiende rit brengt de karavaan van Alxa Youqi naar Zhongwei. Een rit van 690,31 km waarvan 318,66 km tegen de tijd. Het belooft een zware rit te worden met ruim 200 km duinen.

Tom Colsoul geniet in de duinen

De twaalfde rit van de Silk Way werd er eentje met gemengde gevoelens voor Tom Colsoul en zijn X-Raid team. Colsoul en Alrajhi (MINI) hadden zich voorgenomen om hun teamgenoot Menzies bij te staan. Op het moment dat het Colsoul heel even vast kwam te zitten, besloot Menzies (MINI) op zijn eentje de Gobi woestijn in te duiken, met catastrofale gevolgen. De Amerikaan verloor 21 minuten en zakt in de stand van de tweede naar de vierde plaats.



"Vandaag kregen we een nogal bizarre rit voorgeschoteld. Zoals voorspeld werd het ook een moeilijke rit", zegt Tom Colsoul. "Het eerste deel was heel snel. Aan het eerste checkpoint hebben we gewacht op onze teamgenoot Bryce Menzies. Hij stond tweede in de stand en als er zich iets zou voordoen, zouden wij hem mogelijk kunnen helpen. Ruim 100 km hebben we op een offroadpiste in zijn spoor gereden om dan het tweede deel van de rit aan te vatten, de duinen. Die waren bijzonder groot en steil. Het landschap was een plaatje. Je moet je duinen voorstellen van 100 tot 150 meter hoogte met hier en daar een beetje groen en wat water. Het was een fantastisch zicht en het was al even fantastisch om daar rond te rijden. Deze duinen behoren tot mijn persoonlijke top drie van duinen die ik de afgelopen 15 jaar heb aangedaan."



"We zijn als vierde wagen de duinen ingereden om 50 km verder als eerste wagen over de finish te rijden. Onderweg hebben we niemand gezien, laat staan ingehaald. Dat gaf een geweldig gevoel want dat maakt dat wij als beste in de duinen genavigeerd hebben", aldus Colsoul. "Minder goed verging het mijn teamgenoot Menzies die helemaal verloren is gereden, ruim 20 minuten verloor en in de stand naar de vierde plaats zakt. Wij reden nochtans in zijn spoor tot we onszelf vastreden en enkele minuten verloren. Hij is verder gereden en moet dan ergens verkeerd zijn afgeslagen. Dat is balen voor hem en voor het team."



"Morgen wordt aangekondigd als nog moeilijker dan vandaag", gaat Colsoul verder. "Het wordt de moeilijkste rit van deze wedstrijd. Er kan nog van alles gebeuren. Ik heb nog eens één keer teruggedacht aan onze slipper die we bij het begin van deze rally maakten. Als je de vier uur die we daar verliezen aftrekt, dan zouden we morgen voor de eindzege rijden. Maar ja, als als..."