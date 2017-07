BMW biedt perfecte machines voor 24 Uur van Zolder aan

Joost Custers

© Gregory Eyckmans .

Wij hebben tijdens één van de vele trackday's op het circuit van Francorchamps de kans gehad om kennis te maken met de BMW Clubsport, een instapformule van BMW om met de circuitracerij kennis te maken. De auto vormt tevens de aangewezen opstap naar de BMW M235i Racing Cup, een meer krachtige auto, die een perfecte volgende stap in de autosport is. Beide wagens hebben hun eigen uithoudingskampioenschap in ons land.

De BMW Clubsport is een racewagen op basis van een BMW 325i serie E46 of E90, dus nog niet het huidige en laatste model van de bekende BMW 325i. De auto wordt alvorens naar het circuit te gaan, ontdaan van alle ballast en krijgt een rolkooi, een andere ophanging en competitieremmen. De 2,5 liter motor is in raceversie goed voor zo'n 220 pk, toch voldoende om op de rechte lijn richting Combes op het circuit van Francorchamps met de 200 km/u te flirten. De M235i heeft al zo'n 335 pk, is nog veel meer een racewagen, en voor rijders die over enige ervaring beschikken, is deze auto een perfect machine.



De BMW Clubsport is echt een juweeltje voor mensen die over geen tot zeer weinig ervaring beschikken, dat konden we zelf tijdens een klein tien ronden vaststellen. Onder meer vanwege de ABS, maar vooral omwille van het comfort achter het stuur, die maakt dat het vertrouwen vrij snel aanwezig is. Opvallend, ondanks de 'amper' 220 pk, kunnen we na enkele ronden op de bochtige stukken al vrij makkelijk in het zog van veel dikkere Porsche en andere bolides blijven.



Bovendien bewezen de beide BMW, zowel de Clubsport als de M235i, hun betrouwbaarheid tijdens de voorbije edities van de 24 Uur van Zolder, waar ze in meerdere edities amper één opgave omwille van mechanische problemen kenden. Bovendien kunnen de auto's rekenen op de knowhow en ondersteuning van BMW, wat maakt dat teams niet zelf het warm water moeten uitvinden.



Wat de kostprijs van de bolides betreft, komt een race-uur voor de BMW 325i Clubsport neer op zo'n 1000 euro per uur, wat voor de 24 Uur van Zolder wil zeggen een totaal budget van zo'n 25.000 euro. Met vier à vijf rijders betekent dat 5000 à 6000 euro per persoon, al bij al zeer menselijke bedragen. Voor de meer recente en snellere BMW M235i, moet goed het dubbele geteld worden.



Als we al deze elementen op een rijtje zetten, dan is voor ons de BMW M235i een zeer sterk alternatief voor bijvoorbeeld de Ford Mustang waarmee Tom Boonen aan de 24 Uur van Zolder wil deelnemen. De vier M235i die afgelopen weekend in de Belcar-race op Zolder van start gingen, eindigden tussen plek 11 en 17... zonder één enkel probleem.