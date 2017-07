ODBS

18/07/17 - 14u25

video

Het Moto Open Fest 2017 in het Oekraïnse Kiev was het voorbije weekend het toneel van een wel erg spectaculaire crah. In de hoofdrol: Danil Vyshemirsky en Alexander Polyukhovich, waarbij die laatste in volle snelheid een bocht helemaal verkeerd inschatte en recht op zijn collega vloog. Een geluk dat er zich geen afsluiting naast de baan vond en dat beide piloten ook hun tweewieler konden ontwijken. Als bij half wonder kwamen de twee er zonder al te veel averij vanaf.