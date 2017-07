Loeb gewond na crash in Silk Way Rally, Amos pakt de zege in tiende rit

Joost Custers

18/07/17 - 10u17

© Joost Custers.

Sébasien Loeb zal nog moeten wachten om een eerste echt grote zege in een rallyraid te behalen. De Fransman was stevig leider in de Silk Way Rally tot hij gisteren behoorlijk crashte. Loeb raakte nog wel in het bivak, maar de auto is onherstelbaar volgens het Peugeot team. Bovendien raakte Loeb licht gewond aan zijn linkerhand wat maakt dat hij moeilijk kan sturen. Loeb bereidt zich nu voor op de Dakar van begin volgend jaar.