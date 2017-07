Loeb gewond na crash in Silk Way Rally, Amos pakt de zege in tiende rit

Joost Custers

18/07/17 - 10u17

© Joost Custers.

Sébasien Loeb zal nog moeten wachten om een eerste echt grote zege in een rallyraid te behalen. De Fransman was stevig leider in de Silk Way Rally tot hij gisteren behoorlijk crashte. Loeb raakte nog wel in het bivak, maar de auto is onherstelbaar volgens het Peugeot team. Bovendien raakte Loeb licht gewond aan zijn linkerhand wat maakt dat hij moeilijk kan sturen. Loeb bereidt zich nu voor op de Dakar van begin volgend jaar.

De Italiaan Eugenio Amos (Ford) heeft vandaag de tiende rit in de Silk Way rally gewonnen. Bij aankomst had Amos 46 seconden voorsprong op de MINI van Yazeed Alrajhi en onze landgenoot Tom Colsoul. Bryce Menzies (MINI), de teamgenoot van Colsoul, eindigde op de derde plaats. Leider Cyril Despres (Peugeot 3008 DKR) eindigde als vierde en verloor slecht 2:20 op ritwinnaar Amos.



Met nog vier ritten te gaan steekt Despres de hand uit naar de eindzege in de Silk Way. In de tussenstand heeft hij 47:38 voorsprong op eerste achtervolger Wei Han (Buggy), vandaag vijfde in de rit. De strijd tussen de Chinees en Bryce Menzies wordt interessant. Het verschil tussen beiden bedraagt amper 3:43. Sébastien Loeb (Peugeot 3008 DKR) bereikte pas om middernacht plaatselijke tijd het bivak. De Fransman gaf op met een ontwrichte duim.



Bij de vrachtwagens blijft Kamaz heersen. Deze keer ging de ritzege naar Nikolaev (Kamaz). De zesde in de stand blijft jacht maken op Serge Bruynkens (Iveco), die vandaag als zesde over de finish kwam. In de stand bedraagt het verschil tussen beiden 34:17. Bruynkens heeft na de zware rit van maandag last van zijn nek. "De rit van vandaag was leuk, kort en krachtig en heel gevarieerd", aldus Serge Bruynkens. "Na de klappen die we gisteren te verwerken kregen, heb ik bijzonder veel last van mijn nek. De pijn zaait uit naar mijn hand die een beetje gevoelloos begint te worden. We zijn vroeg binnen, dus ga ik nu naar de dokter in de hoop dat alles morgen in orde komt. Er zal waarschijnlijk ergens een zenuw gekneld zitten. Er resten ons nog vier ritten. Wat de stand betreft blijft alles hetzelfde. Het blijft onze ambitie om ons te handhaven in de top vijf."



Morgen wacht de deelnemers aan de Silk Way een bijzonder zware dag. In totaal moeten ze 783,84 kilometer afleggen waarvan 488,65 kilometer tegen de tijd. Voor de tweede keer in deze rally worden er twee klassementsritten op één dag afgewerkt. De dag begint met zachte duinen waarna het parcours technischer wordt om te besluiten met een snel gedeelte met veel navigatie.