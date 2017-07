Negende rit Silk Way Rally hakt erin: leider Loeb crasht, Colsoul en Bruynkes beleven lastige dag

DM

Stéphane Peterhansel (Peugeot 3008 DKR) won de 9e rit in de Silk Way Rally, maar het nieuws van de dag is de crash van leider Sébastien Loeb (Peugeot 3008 DKR). Loeb is nog steeds op weg naar het bivak, maar verliest dus al zeker de leiding aan zijn teamgenoot Cyril Despres (Peugeot 3008 DKR). Bij de vrachtwagens ging de zege naar Mardeev (Kamaz). Teamgenoot Sotnikov (Kamaz) eindigde op 36 seconden en blijft leider. De Belgen Tom Colsoul (MINI) en Serge Bruynkens (Iveco) eindigden respectievelijk als 9e bij de wagens en 7e bij de trucks.

© afp. Het werd een bewogen dag in de Silk Way rally. Daags na de rustdag in Urumqi werd de start met 40 minuten uitgesteld omwille van een storm. Sébastien Loeb en Daniel Elena moesten in hun Peugeot als eerste de piste op. Na 40 km duinen kregen de deelnemers een bijzonder zwaar parcours voorgeschoteld. Loeb en Elena tuimelden na 84 km zelfs in een uitgedroogde rivier. De voorkant van de wagen liep ernstige schade op, maar na twee en een halfuur werken kon het duo zijn klassementsrit vervolgen. Niet voor lang echter, want goed 80 km verder moesten ze opnieuw stoppen en wachten op de assistentietruck. Het Franse duo is intussen opnieuw vertrokken, maar nog steeds niet aangekomen in het bivak. Tom Colsoul en Yazeed Alrajhi (MINI) eindigden als 9e in de rit en schuiven in de stand op naar de voorlopig 12e plaats.



Bij de vrachtwagens blijft het Kamaz team domineren. Hun vier trucks bezetten de top 4. Mardeev (Kamaz) was een handvol seconden sneller dan zijn teamgenoot en leider Sotnikov (Kamaz). Artur Ardavicius (Iveco) en Serge Bruynkens verloren een halfuur op de ritwinnaar. De kloof met de nummer vier in de stand vergroot en stilaan voelt Bruynkens de druk van Nikolaev (Kamaz), de zesde in de stand op 43 minuten van Bruynkens en co.



Dinsdag trekt de karavaan van Hami naar Dunhuang. Een trip van 517,53 km waarvan 360,28 km tegen de tijd. Lees ook Serge Bruynkens hoopt nog steeds op het podium in Silk Way Rally

Bruynkens: "Het was absoluut niet leuk vandaag" Het begin van de rit was aangenaam met zand en duinen, maar na 40 km kregen we een zeer hobbelig en breekbaar parcours voorgeschoteld", zegt Serge Bruynkens. "De resterende 380 kilometers waren nogal hobbelig al is dat een understatement. We zijn helemaal door elkaar geschud. Eén keer was het zo erg dat ik met mijn helm tegen de rolkooi stootte, waarna ik even niet meer wist van welke parochie ik was. Het was absoluut niet leuk. We hebben vandaag geen enkel risico genomen."



"Het doel was ongeschonden de finish bereiken en dat is gelukt. Het is alleen jammer dat de kloof met het podium nu al meer dan 1 uur en 15 minuten bedraagt. In plaats van vooruit te kijken moeten we achteruit beginnen kijken, want Nikolaev (Kamaz) speelt dagelijks ridder of mis. Hij zet alles op alles en probeert Kamaz zaterdag een perfecte top 4 te bezorgen. Onderweg hebben we een zwaar toegetakelde Peugeot gezien, vermoedelijk die van Loeb. De Toyota van Zhou (Toyota) stond met een afgebroken wiel aan de kant van de weg en nog een andere wagen was uitgebrand. Nu ga ik even proberen een goede kiné te vinden om nadien de rit van morgen voor te bereiden." © afp.