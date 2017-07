Serge Bruynkens hoopt nog steeds op het podium in Silk Way Rally

XC

Tijdens de rustdag maakt Serge Bruynkens, navigator van Artur Ardavicius (Iveco) en teamgenoot van Michel Huisman, de balans op van het eerste deel van de Silk Way rally. Na 8 ritten staat het trio op de 5e plaats met een achterstand van 1u18:48 op leider Sotnikov (Kamaz).

"De voorbije week kregen we een zwaar en technisch parcours voor de wielen geschoven", opende Serge Bruynkens. "Tijdens de 5de rit zijn we goed weggekomen. Toen we stopten om een probleem met het gaspedaal op te lossen merkten we dat het linker achterwiel in brand stond. Het vuur was dadelijk onder controle. Als we nog pakweg een drietal minuten verder hadden gereden was de truck volledig uitgebrand."



"Kamaz heerst in deze rally en palmt de top 3 in", vervolgde Bruynkens. "Achter ons zet een vierde Kamaz druk. Nikolaev (Kamaz) staat op een uur maar hij neemt risico's dat het geen naam heeft. De Russen willen vier op een rij en kunnen het zich permitteren om Nikolaev risico's te laten nemen. Stel dat hij crasht, dan staan ze nog met drie op het podium maar vier op een rij oogt voor hen beter. Er resten ons nog zes zware ritten met heel veel duinen. In principe kunnen wij niet meer opschuiven tenzij één van de wagens voor ons pech krijgt of een fout maakt met navigeren. We staan op een uur van het podium. Dat is veel maar in de duinen kan je al snel een half uur of meer verliezen. Zowel wij als onze concurrenten. Wij gaan onze eigen wedstrijd rijden en blijven er alles aan doen om het podium te halen."