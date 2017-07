Sam Bird en Citroën DS winnen in New York

Door: Joost Custers

16/07/17 - 08u45

Sam Bird. © rv.

Sam Bird en DS Virgin Racing hebben voor het eerst sinds Argentinië in het seizoen nog eens een race in de Formule e gewonnen. De Brit deed dat in de straten van New York en behaalde zo uiteraard zijn eerste zege van het seizoen.



Alex Lynn verloor al bij de start zijn pole en het was zijn landgenoot Bird die de race zou winnen, voor zijn teamgenoten bij Techeetah, Jean-Eric Vergne en Stéphane Sarrazin. Lucas di Grassi werd met zijn Audi vierde en komt zo terug tot op 20 punten van de afwezige Sébastien Buemi, uiteraard in Duitsland met Toyota voor het FIA WEC. Voor Brusselaar Jérôme d'Ambrosio werd het weer maar eens een dramatische race met een snelle opgave.



Vanavond staat de tweede race op het programma in het hart van de 'Big Apple'.