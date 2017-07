Sébastien Loeb pakt vierde ritzege in Silk Way Rally en vergroot zijn voorsprong

Door: redactie

15/07/17 Bron: Belga

Sébastien Loeb (Peugeot 3008 DKR) heeft de 8e rit in de Silk Way rally gewonnen, zijn 4e ritzege in totaal. Voor het eerst in deze rallyraid doken de deelnemers de woestijn in. Cyril Despres (Peugeot 3008 DKR) realiseerde de tweede tijd op 5:06 van zijn teamgenoot. Alweer een sterke prestatie van Bryce Menzies (MINI) die na zijn ritzege op vrijdag opnieuw in de top 3 eindigde.

Yazeed Alrajhi (MINI) reed samen met Tom Colsoul de 5e tijd. In de stand schuiven ze één plaats op van 15 naar 14. Het Belgische Overdrive team kent tot dusver een probleemloze wedstrijd en blijft met 3 wagens meedraaien in de top 10 van de wedstrijd. Christian Lavieille (Baicmotor) eindigde 6e in de rit en staat halfweg deze wedstrijd op de 5e plaats.



Bij de trucks stond er opnieuw geen maat op het Russische Kamaz team. Sotnikov (Kamaz) pakte de ritzege en bouwt zijn voorsprong op eerste achtervolger Shibalov (Kamaz) verder uit. Artur Ardavicius (Iveco) en Serge Bruynkens reden de 7e tijd. In het algemeen klassement blijven ze op de 5e plaats.



Morgen krijgen de deelnemers rust. Vanaf maandag gaat het via 6 klassementsritten richting Xi'an waar zaterdagnamiddag de wedstrijd eindigt. De laatste week belooft pittig te worden met veel duinen, zand en extreme temperaturen. Lees ook Menzies doorbreekt Peugeot-dominantie in Silk Way Rally