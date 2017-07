Menzies doorbreekt Peugeot dominantie in Silk Way Rally

SW

14/07/17 - 12u09 Bron: Belga

De zevende rit in de Silk Way rally is gewonnen door Bryce Menzies (MINI). De Amerikaan was 1 minuut en 31 seconden sneller dan Cyril Despres (Peugeot 3008 DKR). Sébastien Loeb (Peugeot 3008 DKR) eindigde als derde en behoudt in de stand een ruime voorsprong op eerste achtervolger Cyril Despres.