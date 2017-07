Vettel test beschermend scherm op Silverstone

Door: redactie

13/07/17 - 23u32 Bron: Belga

© photo news.

GP Groot-Brittannië

Sebastian Vettel test vrijdag bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië met een scherm op zijn Ferrari. De Duitse leider in de WK-tussenstand is de eerste coureur die openbaar met een zogenaamd 'shield' gaat rijden, een scherm voorop de cockpit dat de coureurs bij een crash moet beschermen voor rondvliegende onderdelen. "Tot nu toe heb ik het alleen op een computerscherm gezien, vrijdag ga ik er op Silverstone een paar rondjes mee rijden", zei Vettel. "Ik ben benieuwd."



De monteurs van Ferrari hebben een hoog, doorzichtig scherm gemonteerd op de voorkant van de cockpit. Op basis van de ervaringen van Vettel en de andere coureurs die met 'shield' gaan testen, beslist de internationale autosportfederatie FIA of deze vorm van cockpitbescherming volgend jaar wordt ingevoerd in de Formule 1.



Eerder werd getest met de 'halo', een verticale steun met een ringvormige beugel over de helm van de rijder. Dat systeem bleek echter het zicht te belemmeren en werd daarom naar de prullenbak verwezen.