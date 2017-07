Peterhansel pakt dagzege in Silk Way Rally, Colsoul rijdt lek

Door: redactie

13/07/17 - 13u34 Bron: Belga

Stephane Peterhansel. © epa.

Peugeot blijft met sprekend gemak de Silk Way Rally domineren. De Fransman Stéphane Peterhansel (Peugeot 3008 DKR) pakte vandaag in Kazachstan zijn tweede ritzege, wat het totaal voor Peugeot op zes dagzeges brengt, een perfect rapport. In de tussenstand blijft Sébastien Loeb (Peugeot 3008 DKR) autoritair aan de leiding.