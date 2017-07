Razenddruk autosportweekend op komt

Joost Custers

13/07/17 - 10u21

Anthony Kumpen (midden) past voor Belcar en kiest voor de Europese Nascar © rv.

De kalendermaker van de internationale autosport had vermoedelijk slecht geslapen toen hij aan het weekend van 15 en 16 juli begon. Vooral op circuit is er weer enorm veel actie.

Beginnen doen we in Silverstone, waar mogelijk voor de laatste maal de GP F1 wordt verreden. Naast F1 is er ook F2, F3 en Porsche Supercup. In Duitsland is er dan het WK Uithouding, met een mogelijke revanche voor Toyota, dat in Le Mans voor de zoveelste maal met de billen bloot ging. Verder racen er ook de Formula 3.5 en de Formula Renault 2.0 Eurocup, met onder meer onze landgenoot Max Defourny.

Nog eenzitters vinden we in de straten van New-York met de op één na laatste manche van de Formule e. Sébastien Buemi kan er een beslissende stap naar de titel zetten. Voor d'Ambrosio is het zaak om een mislukt seizoen wat kleur te geven. Opvallend, in Toronto racen de Indycar, de Amerikaanse F1 dan weer voor hun kampioenschap.



Limburgs autosportweekend

Op Circuit Zolder is er de Zolder Superprix. Naast de derde manche van de Belgian Endurance Championship BELCAR, is er ook de TCR-Benelux, de voormalige Formule 1-wagens van de BOSS GP, de Supercar Challenge en de GT en Prototype Challenge. Maar liefst 12 wedstrijden zijn er dit weekend op het Limburgse asfalt, met uiteraard het debuut van Tom Boonen in de Mustang V8. Nog in Limburg is er rallycross, op de Duivelsberg in Maasmechelen, met zowel VAS als BK.



En op amper 100 kilometer van Zolder en Maasmechelen, in het Nederlandse Venray, is het de Europese Nascar die zijn derde meeting van het seizoen afwerkt! Daar wil vooral Anthony Kumpen zijn titelkansen gaaf houden.



Op twee wielen nemen het WK Motorcross en snelheid een weekendje vrij...