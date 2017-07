Tom Boonen neemt met Yokohama Power Racing Team deel aan Belcar

Door: redactie

12/07/17 - 15u50

Tom Boonen gaat voor het Yokohama Power Racing Team deelnemen aan de Belcar. De voormalige wielerkampioen rijdt in dat kader dit jaar nog drie races, waaronder de 24 uren van Zolder, zo maakte hij woensdag bekend.

Tom Boonen maakte vorig weekend nog zijn competitiedebuut in de autosport tijdens de 25 Hours VW Fun Cup in Spa-Francorchamps. De oud-wereldkampioen voegt zich vanaf heden ook bij het Yokohama Power Racing Team. Boonen zal samen met Olivier Hermans en Chris Van Woensel drie wedstrijden van de Belcar rijden. De eerste wedstrijd is meteen volgend weekend. "Dat wordt een testrace voor ons", zegt Olivier Van Woensel. De Ford Mustang waarmee het team zal rijden, is volledig omgebouwd tot een racewagen. "Op de eerste wedstrijd zullen we vooral data verzamelen om 'm dan volledig af te stellen voor de 24 uur van Zolder."



Boonen ziet de eerste race naar eigen zeggen "zeer zeker zitten". "Het zal vooral belangrijk zijn om de auto goed te leren kennen, want we weten bijvoorbeeld nog niet hoeveel brandstof hij verbruikt", aldus Boonen. De ex-wielrenner deed onlangs nog mee aan de VW Fun Cup, maar de Belcar is volgens Boonen toch "van een ander niveau." "De Fun Cup was een hele leuke kennismaking met de autosport, maar nu ben ik klaar voor de Belcar."



Het team heeft nog een maand de tijd om de auto op punt te stellen. Want voor de 24 uur van Zolder, op 19 en 20 augustus, moet de Mustang volledig klaar zijn. Op 1 oktober dit jaar rijdt het team zijn laatste Belcar-wedstrijd.