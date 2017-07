Loeb steviger op kop na nieuwe ritzege in Silk Way Rally

Door: redactie

Het gaat Sébastien Loeb (Peugeot 3008 DKR) voor de wind in de Silk Way Rally. De Fransman won vandaag al zijn derde rit en vergroot zijn voorsprong op zijn land- en teamgenoot Cyril Despres. Tom Colsoul en Yazeed Al Rajhi (Mini John Cooper Works Rally) werden tweede en schuiven in de stand op naar de 23ste plaats.