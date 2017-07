Sébastien Loeb wint rit en herovert de leiding in Silk Way Rally

MH

Sébastien Loeb (Peugeot 3008 DKR) heeft vandaag in Kazachstan de derde klassementsrit in de Silk Way Rally gewonnen waardoor de negenvoudige wereldkampioen rally opnieuw naar de leiding klimt. Loeb had bij aankomst 4:34 voorsprong op zijn team- en landgenoot Stéphane Peterhansel (Peugeot 3008 DKR) en 14:19 op de verrassende derde, de Chinees Yong Zhou (Toyota Hilux 2017).

Mindere dag voor truckers Ardavichius, Bruynkens en Huisman

Na de goede prestatie tijdens de tweede rit kende het trio Ardavichius-Bruynkens-Huisman (Iveco) vandaag een mindere dag in de Silk Way Rally. Bruynkens en co reden de negende tijd, verloren 17:43 op dagwinnaar Viazovich (Maz 5309RR) en zakten in de stand naar de zevende plaats.



"Vandaag hebben we rustiger moeten rijden. Deze ochtend werkte de intercom niet. Artur hoorde mij wel maar ik kreeg geen informatie door", legt Serge Bruynkens uit. "Vandaag was er opnieuw modder en water wat zorgde voor slechte zichtbaarheid. Ik had de ganse dag een soort van dode hoek voor mij. Maar dat mag geen excuus zijn voor onze mindere prestatie. We raakten precies niet in ons ritme. Een vijftal trucks haalde ons in en we verloren meer dan 17 minuten op de ritwinnaar. Het was opnieuw een gevarieerde rit maar overwegend nogal technisch en veel navigatie. We passeren vandaag de grens met Kazachstan waardoor we straks opnieuw het uur moeten veranderen en opnieuw een korte nachtrust zullen hebben."



Dave Berghmans, navigator van Michel Boucou (Daf), kende een moeilijk begin van de rally en werkt zijn wedstrijd in de achterhoede af. "De eerste dag verliep nogal choatisch. Er waren drie ongevallen met trucks. Aanvankelijk zou alles geannuleerd worden tot we het bericht kregen dat we toch van start mochten gaan. Na 20 km kwamen we vast te zitten in de modder en moesten we wachten op de bezemwagen om ons opnieuw vlot te trekken. Op zondag hebben we zelf wat mensen geholpen en waren we opnieuw laat in het bivak. Het belooft een zware en vermoeiende wedstrijd te worden."