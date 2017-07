Sébastien Loeb is de eerste leider in Silk Way Rally

Door: redactie

Het officiële Peugeot team heeft een vliegende start genomen in de Silk Way Rally. Sébastien Loeb (Peugeot 3008 DKR) won de korte klassementsrit van 61,43 kilometer die de karavaan van Moskou naar Tcheboksary bracht. Loeb had een kleine voorsprong van 29 seconden op zijn land- en teamgenoot Stéphane Peterhansel. De derde Peugeot rijder is ook een Fransman. Cyril Despres volgt op een achterstand van 2:14 van Loeb.

De openingsrit van de Silk Way rally werd in moeilijke omstandigheden afgewerkt. De aanhoudende regen zorgde ervoor dat de rit, die veel weg had van een lange klassementsrit uit het WK rally, plaatselijk glad en modderig was. Negenvoudig wereldkampioen Sébastien Loeb voelde zich als een vis in het water. Tom Colsoul, in allerijl door het X-raid team opgetrommeld om Timmo Gottschalck te vervangen, eindigde als co-piloot van de Saoediër Yazeed Al Rajhi (Mini John Cooper Works Rally) op de vierde plaats in een identieke tijd als hun Amerikaanse teamgenoot Bryce Menzies (Mini John Cooper Works Rally). De Fransman Christian Lavieille (Baicmotor) arriveerde als beste van het Belgische Overdrive Team als zesde op 3:43. © epa.

Bij de trucks ging de dagzege naar de Tsjech Martin Kolomy (Tatra). De Kazach Artur Ardavicius (Iveco 4x4), genavigeerd door de Belg Serge Bruynkens, eindigde als zesde. De Rus Mardeev van het KAMAZ-master team. © epa.