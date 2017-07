Ex-motorcrosskampioen die pintje dronk tijdens GP is overleden

Bewerkt door: PL

Voormalig wereldkampioen motorcross Hakan Carlqvist is op 63-jarige leeftijd overleden. Naast zijn twee wereldtitels zal de flamboyante Zweed vooral worden herinnerd om het biertje dat hij dronk tijdens de GP van België op de Citadel van Namen.

Carlqvist haalde zijn stunt uit op 1 augustus 1988. De Zweed domineerde op de Citadel beide manches en hield, om dat te onderstrepen, op weg naar de zege even halt om een biertje te drinken.



De oud-motorcrosser, een indrukwekkende fysieke verschijning, werd in 1979 wereldkampioen in de 250cc en vier jaar later in de 500cc. Hij schreef 21 Grote Prijzen op zijn naam (6 in 250cc, 15 in 500cc).