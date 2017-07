Maxime Martin pakt derde carrièrewinst op Norisring

SW

2/07/17 - 20u37 Bron: Belga

© photo news.

Maxime Martin (BMW M4) heeft vandaag op de Norisring in het Duitse Nürnberg de tweede rit van de vierde manche van het DTM-kampioenschap gewonnen. De 31-jarige Belg bleef de Oostenrijker Lucas Auer (Mercedes-AMG C 63) en de Italiaan Edoardo Mortara (Mercedes-AMG C 63 DTM) voor.

Het is de derde zege voor Martin. Eerder triomfeerde de Brusselaar al in Moskou (2014) en op de Nürburgring (2015).



"Dit is fantastisch", reageerde Martin na afloop. "Ik reed zaterdag een goede wedstrijd, en kon het hele weekend rekenen op een prima wagen. Het was een mooi gevecht met Lucas Auer. Ik stak hem voorbij, waarop hij me dan opnieuw inhaalde. Maar uiteindelijk had ik het laatste woord."



Zaterdag moest Martin in de eerste rit van de vierde manche tevreden zijn met de tweede plaats. Zijn Canadese ploegmaat Bruno Spengler bleef onze landgenoot net voor.



In de stand blijft de Zweede Mattias Ekström (Audi RS5) aan kop met 89 punten. Auer volgt met twee punten minder, voor Martin (78 punten).



De vijfde manche van het seizoen vindt op 22 en 23 juli plaats op de Moscow Raceway in de Russische hoofdstad.