Antonio Cairoli wint GP van Portugal, Desalle eindigt als achtste

2/07/17 - 16u41 Bron: Belga

Antonio Cairoli (KTM) heeft vandaag in Agueda de Grote Prijs van Portugal in de MXGP gewonnen, de twaalfde manche van het WK motorcross.

Cairoli won de tweede reeks, voor de Nederlander Jeffrey Herlings (KTM) die de eerste reeks op zijn naam zette. De Litouwer Arminas Jasikonis (Suzuki), tweemaal derde, vervolledigde het podium.



Clément Desalle (Kawasaki), zesde in de eerste en tiende in de tweede reeks, eindigt in stand op de achtste plaats. Ken De Dycker (Honda) strandde op stek 19, terwijl Jeremy Van Horebeek (Yamaha) en Kevin Strijbos (Suzuki) een ongelukkige dag kenden. Van Horebeek maakte de tweede reeks niet af, maar werd nog wel achttiende. Strijbos gaf dan weer op in de eerste reeks en startte de tweede niet. Jeffrey Dewulf (KTM) werd 21e en Damon Graulus (Honda) 24e.



In de WK-stand telt leider Cairoli (478 punten) 91 punten meer dan Desalle (387 punten). De Fransman Gauthier Paulin (Husqvarna), pas twaalfde in Portugal, is derde met 383 punten.



In de MX2 ging de zege naar de Zwitser Jeremy Seewer (Suzuki), voor de Let Pauls Jonass (KTM). In de algemene stand behoudt Jonass (501 punten) wel zijn voorsprong op Seewer (463 punten).



Julien Lieber (KTM), die in Portugal op de veertiende plaats eindigde, staat in de WK-stand vijfde met 355 punten. Brent Van Doninck (Yamaha) werd zevende op de GP en Nathan Renkens (KTM) twintigste. Van Doninck bekleedt in de WK-stand de zevende plaats met 221 punten.



Op 23 juli staat met de GP van Tsjechië in Loket de dertiende manche op de agenda. Nadien volgt op 6 augustus de GP van België in Lommel.







