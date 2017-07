Morbidelli wint in Moto2 GP van Duitsland, Xavier Siméon wordt 14e

MH

2/07/17 - 14u18 Bron: Belga

De Italiaan Franco Morbidelli (Kalex) heeft vandaag de Grote Prijs van Duitsland in de Moto2 gewonnen. Het was voor de WK-leider op het circuit van Sachsenring zijn zesde zege in negen WK-manches dit seizoen.