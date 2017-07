Thierry Neuville boekt in Rally van Polen vijfde zege uit carrière

Joost Custers

2/07/17 - 13u45

Thierry Neuville © WRC.com.

Thierry Neuville heeft de Rally van Polen gewonnen, de achtste manche van het lopende wereldkampioenschap. Het is de derde zege van onze landgenoot dit seizoen, de vijfde al uit zijn carrière. Met deze zege nadert Neuville tot op 11 punten van Sébastien Ogier, die in Polen in extremis derde werd.

Met de opgave van Tänak en de magere score van Latvala, die enkel de 5 punten van de Powerstage pakte, is het WK nu echt een duel Ogier-Neuville. In Polen werd Ogier derde, maar wel op 2 minuten 20 van Neuville! De Franse viervoudige wereldkampioen houdt nog 11 punten bonus over op de Belg.



Tussen de beide WK-pretendenten in, bezorgde Haydon Paddon Hyundai een dubbel in deze Rally van Polen. Noteren we nog de vierde plek van Dani Sordo (Hyundai) en de knappe zesde plaats van de piepjonge Fin Teemu Suninen (Ford).



Het WK herneemt tijdens het laatste weekend van juli in Finland.