Neuville heeft weg de vrij voor derde seizoenszege in Rally van Polen

Joost Custers

2/07/17 - 10u02

Thierry Neuville © WRC.com.

In de Rally van Polen lijkt de beslissing gevallen. In eerste proef van de slotdag nam Tanak de leiding weer van Thierry Neuville over, maar even later ging de Est in de Ford Fiesta WRC van de baan en zo heeft Neuville de weg vrij voor zijn derde zege van het seizoen 2017. Neuville leidt nu, met meer dan één minuut bonus op zijn teamgenoot Haydon Paddon. Tanak raakte nog wel aan de finish, maar het is onduidelijk of de Est de wedstrijd nog verder zal kunnen zetten. Er staan nog 2 proeven op het menu, waaronder de Power Stage rond het middaguur, de Powerstage waar nog 5-4-3-2-1 punten te verdienen zijn.