Thierry Neuville opnieuw op kop in Rally van Polen

Door: Joost Custers

1/07/17 - 12u25

© getty.

Thierry Neuville (Hyundai) staat halverwege de derde dag opnieuw aan de leiding in de Rally van Polen, de achtste manche van het seizoen in het WRC-kampioenschap. De Est Ott Tänak (M-Sport/Ford) volgt op amper één seconde en drie tienden van Neuville, die al vijf klassementsproeven (KP2, KP5, KP8, KP9, KP14) won. De Fin Jari-Matti Latvala (Toyota), voorlopig derde in de stand, is 9.5 seconden verwijderd van Neuville.



Sébastien Ogier(M-Sport/Ford) is op de sukkel. De Franse regerende wereldkampioen en WK-leider raakte een steen en beschadigde daarbij bumper en linkerachterwiel. Hij is pas zesde op 1:37.2 en voelt in de WK-stand de hete adem van Neuville in de nek.



Deze namiddag staan nog vijf klassementsritten op het programma.