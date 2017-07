Neuville moet Tanak laten voorgaan in Rally van Polen

Door: Joost Custers

1/07/17 - 12u25

Tanak. © WRC.

De tweede volledige dag van de rally van Polen kent een wat chaotisch verloop, niet in het minst vanwege de regen en de bij momenten slecht geplaatste toeschouwers. Het tijdschema ligt overhoop en mogelijk worden ook niet alle proeven verreden. Vooraan heeft Ott Tanak in zijn Ford Fiesta nu de leiding overgenomen van Thierry Neuville, maar met een verschil van amper 3 seconden, is nog niets gespeeld.



De snelste tijden waren deze ochtend voor Haydon Paddon (Hyundai), Jari-Matti Latvala (Toyota) en Ott Tanak (Ford). Paddon is overigens, net als Dani Sordo (Hyundai), voorbij Sébastien Ogier gegaan. Deze collectief sterke prestatie van de Hyundai-crew kan mogelijk een rol spelen in het verloop van het WK. In de tussenstand leidt Tanak, voor Neuville en Latvala (+9,4 seconden), en de winnaar in Polen lijkt uit dit trio te komen. Deze namiddag staan nog 6 proeven op het menu.