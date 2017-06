Kwartet vedetten vecht schitterende strijd uit in Rally van Polen

Joost Custers

30/06/17 - 11u10

Thierry Neuville is de nieuwe leider. © epa.

In Polen hebben de vier tenoren van het WRC, Jari-Matti Latvala (Toyota), Ott Tänak (Ford), Sébastien Ogier (Ford) en Thierry Neuville (Hyundai) blijkbaar onderling afgesproken om meteen hard van stapel te gaan.



Het viertal bezette deze ochtend de eerste vier plaatsen in de vier verreden proeven, waarbij Latvala tweemaal de snelste was, net als Thierry Neuville. Het kwartet sloeg al een kloof van 45 seconden met de dichtste achtervolger, de Spanjaard Dani Sordo in zijn Hyundai en dus lijkt de strijd om de zege tussen de vier musketiers te gaan. Voorlopig leidt de Fin Latvala, met goed 4,5 seconden bonus op Thierry Neuville. De Ford-rijders Tanak en Ogier volgen respectievelijk op 5 en 7 seconden. Deze namiddag staat een identieke lus van vier proeven op het menu, gevolgd door een show KP van 2,5 kilometer.

