Thierry Neuville is snelste in shakedown Rally van Polen

Thierry Neuville heeft vandaag de beste tijd neergezet tijdens de shakedown voor de rally van Polen, de achtste manche in het WK.

In zijn Hyundai i20 bleef Neuville met 2:12.1 net de Est Ott Tänak (Ford Fiesta), tweede op 0.2, en zijn Nieuw-Zeelandse teamgenoot Hayden Patton, derde op 0.6, voor.



De Franse wereldkampioen en WK-leider Sébastien Ogier (Ford Fiesta) noteerde op een seconde de vierde chrono.



De 74e rally van Polen begint vanavond officieel met de eerste proef, een superspecial in Mikolajki over 2,5 km. Zondagmiddag (2 juli) eindigt de race na afloop van de 23e chronorit.