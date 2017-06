"Indrukwekkend": onze man scheurt als copiloot mee met rallytopper Thierry Neuville

Joost Custers en Yari Pinnewaert

25/06/17 - 20u10

Onze man Joost Custers naast Thierry Neuville. © Kos.

video

Vrijdag kwam hij nog in het nieuws doordat hij zes keer overkop was gegaan in de Rally van Ieper, maar vandaag was Thierry Neuville alweer de oude. De Belgische WK-topper van Hyundai ruilde voor de gelegenheid Nicolas Gilsoul, zijn vaste copiloot, in voor... Joost Custers, onze rallyverslaggever. "Een woord: indrukwekkend", beschreef die kort zijn ervaringen. Hieronder de beelden zoals hij dat ritje beleefde: