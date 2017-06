Antonio Cairoli wint de eerste reeks in de MXGP van zijn thuisland

DM

Antonio Cairoli (KTM) heeft de eerste reeks in de MXGP gewonnen tijdens de Grote Prijs van Italië, de elfde manche van het WK motorcross.

Op het zandcircuit in het Lombardische Ottobiano zegevierde de WK-leider voor eigen publiek. De Nederlander Jeffrey Herlings (KTM) en de Fransman Gautier Paulin (Husqvarna) eindigden als tweede (op 18 seconden) en derde (op 35 seconden).



Clement Desalle (Kawasaki) werd achtste, Ken De Dycker (Honda) zeventiende. Damon Graulus (Honda) eindigde als negentiende, Jeffrey Dewulf (KTM) als 21e en Bryan Boulard (Yamaha) als 30e.



In de MX2 ging de zege in de eerste reeks naar de Zwitser Jeremy Seewer (Suzuki) voor de Fransman Benoit Paturel (Yamaha) en Julien Lieber (KTM). Brent Van doninck (Yamaha) kwam als negende over de streep, Nathan Renkens (KTM) werd twintigste.



De Letse WK-leider Pauls Jonass (KTM) finishte op de zesde plaats.