Abbring leidt in Ieper

Joost Custers

24/06/17 - 17u55

Met nog zes klassementsproeven te rijden in Ieper is het de Nederlander Keving Abbring die leidt voor Bryan Bouffier, die na de service kampte met een geblokkeerde versnellingsbak.

Na een noodherstelling op de verbinding, heeft Bryan Bouffier de achtervolging ingezet, want de Fransman volgt met zijn Skoda op amper 7"9 van de Nederlander in de Peugeot, nadat hij in Reninge 39" verspeelde. Alles blijft mogelijk.



"Ik heb er nog nooit zo goed voor gestaan op dit moment in Ieper, maar ik zou toch liever in de schoenen staan van Bryan op dit moment. Als ik maximaal aanval, op de limiet, dan kan ik misschien een seconde winnen. Maar, Bryan kan zeker nog een paar tellen sneller als het moet. Hij zal me normaal nog passeren," vertelde Abbring.



Na de sortie van Thierry Neuville lijkt de weg helemaal open te liggen voor Kevin Abbring, maar ook Vincent Verschueren heeft zijn laatste woord nog niet gesproken. De Godrive-piloot volgt op 16"6. Verschueren kan de achtervolging inzetten, zelfs met alle mogelijke risico's, want de leider in het BRC heeft zijn joker uitgespeeld. Voor Verschueren telt deze wedstrijd niet mee voor het Belgian Rally Championship. Een keuze die hij zich mogelijk nog zal beklagen, want Kris Princen, zijn grote titelrivaal, heeft meer dan 3 minuten verloren door een lekke band in Westouter-Boeschepe. Princen verloor 6 plaatsen en is naar de 10de plaats getuimeld.



Desi Henry ging van de baan op KP 14 en gaf in het servicepark op, nadat hij 6 minuten verloor. Kevin Demaerschalk gaf op KP 12 op met technische problemen met zijn DS 3 R5. Verder vallen de wisselvallige tijden op van Thierry Neuville, die als verklaring geeft dat sommige proeven zijn i20 R5 minder goed liggen dan andere proeven.