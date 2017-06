Abbring eerste Nederlander die Ieper wint

Joost Custers in Ieper

24/06/17 - 22u00

Kevin Abbring © BRC.

Kevin Abbring heeft als eerste Nederlander ooit de Ypres Rally gewonnen. In zijn Peugeot 208 T16 was hij 8 seconden sneller dan de Fransman Bryan Bouffier in een Skoda. Vincent Verschueren was beste Belg, als derde algemeen in een Skoda Fabia.

De Ypres Rally heeft een wat minder bewogen verloop gekend dan de voorbije seizoenen, al startte het wel stevig met de koprollen van Thierry Neuville (Hyundai) op vrijdagavond. Neuville vertrok overigens nog wel op zaterdag en was bij uitstek de snelste man van het veld, maar met twintig minuten achterstand speelde het klassement voor onze WK-rijder geen rol meer.



Bryan Bouffier reed geruime tijd aan de leiding, maar een klein probleem halverwege de rally maakte dat Abbring, met als corijder de meervoudige Belgische rallykampioen Pieter Tsjoen, een heel kleine kloof sloeg en de zege kon veilig stellen.



Vincent Verschueren (Skoda) reed een zeer sterke wedstrijd en de leider in het BK Rally pakte de laatste podiumplaats voor Casier. Hermen Kobus (Skoda), nog een Nederlander, eindigde op de vijfde stek. Kris Princen werd na een lekke band achtste.