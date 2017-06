Door: redactie

24/06/17 - 13u08

Bouffier. © BRC.

In Ieper zit de eerste lus van de tweede dag er op. De proeven Kemmelberg, Mesen en Zillebeke 1 zijn afgewerkt en vooraan behoudt de Franse Skoda-rijder Bryan Bouffier de eerste plaats vast.

Bouffier won de proef van Kemmel, liet Neuville, die opnieuw gestart is, de eer in Mesen en in Zillebeke was het Abbring die de snelste tijd neerzette. In de algemene stand houdt Bouffier 24 seconden bonus op Kevin Abbring en 37 op Vincent Verschueren, nog steeds knap derde.