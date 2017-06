Neuville snelste in proloog Ypres Rally

Door: Joost Custers

De Ypres Rally is vanavond gestart met de de Qualifying Stage in Nieuwkerke, een proef van goed 5 kilometer die niet meetelt voor het klassement, maar waarvan de chrono's wel bepalend zijn voor de startorde van de rally. Thierry Neuville (Hyundai) zette meteen de beste tijd neer, voor Bryan Bouffier (Skoda) en Kevin Abbring (Peugeot). De leider in het BK, Vincent Verschueren werd vierde (Skoda). De rally zelf start om 16u59 (vrijdag) met de proef in Zonnebeke en eindigt zaterdag na 20 klassementsproeven tegen de klok van tienen 's avonds.