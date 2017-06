Thierry Neuville: "Heb nog een rekening openstaan in Ieper"

DM

Thierry Neuville start als topfavoriet aan de 53e editie van de Ypres Rally. Hij is gebrand op een knalprestatie. "Ik heb hier nog een rekening openstaan", verzekert de vicewereldkampioen.

Hyundai België zorgde met Thierry Neuville voor een absolute topattractie voor de Rally van Ieper, die meetelt voor het Belgische en Britse kampioenschap en de Tour European Championship. Neuville verkeert in bloedvorm met al twee overwinningen in het WRC dit seizoen en een voorlopige tweede plaats in de WK-tussenstand achter de Franse wereldkampioen Sebastien Ogier. Toch blijft hij voorzichtig in zijn prognoses.



"Het is al vier jaar geleden dat ik hier nog reed. Er is ontzettend veel veranderd, ik denk ongeveer 80 procent sinds ik hier voor laatst reed", aldus Neuville die niet altijd even succesvol was in Ieper. Van de laatste drie deelnames in competitieverband, werd Neuville twee keer vroegtijdig uitgeschakeld na foutjes. In 2011 boekte hij er wel zijn eerste Europese podium. "Ik heb nog niet veel geluk gehad hier, maar ik heb geen moment getwijfeld om hier te rijden. Het is voor de vele supporters een mooie kans om ons eens aan het werk te zien", aldus de Oostkantonner.



Bovendien is de wagen volledig nieuw. Neuville is gewend om in een krachtige WRC te rijden. In een R5-wagen reed hij nog nooit. "Ik heb vorig jaar een dag getest op onverhard om de competitiviteit van deze klantenwagen aan te tonen. Ik heb pas afgelopen week de wagen ontdekt op asfalt. Het is zeker niet gemakkelijker. Je moet even hard op de limiet rijden. Maar we beleven veel rijplezier en het is zeker een wapen waarmee we kunnen winnen", aldus Neuville.



De Ypres Rally gaat op zoek naar een opvolger voor Freddy Loix die de wedstrijd elf keer won, waarvan de jongste vier edities. De rally wordt op 23 en 24 juni verreden.