Auto- en motorsport dit weekend: Baku, Ieper en Paul Ricard

Joost Custers

22/06/17 - 11u15

Dries Vanthoor in zijn Audi. © photo news.

Een week na Le Mans herneemt de autosport zijn kruissnelheid, met heel wat aantrekkelijke evenementen. In Baku staat er voor het tweede jaar op rij een GP F1 op de kalender, samen met de wedstrijden voor de F2. Uiteraard is de stratenomloop in de hoofdstad van Azerbeidzjan een mogelijkheid voor Stofffel Vandoorne om zijn kunnen te laten zien.

In Ieper komt heel rallyminnend België samen, voor de jaarlijkse hoogmis van de rallysport. Ieper is de 6de manche van het BK Rally en zelfs zonder de status van EK-wedstrijd, trekt de rally in het Heuvelland heel wat schoon volk uit binnen en buitenland. Hoofd van de affiche is uiteraard Thierry Neuville, die als archifavoriet vertrekt.



In het zuiden van Frankrijk staat een 6-uursmanche van de Blancpain Endurance Series op het menu, de laatste race van het EK GT voor de 24 Uur van Spa. De Belgische delegatie is behoorlijk stevig, met op kop Le Mans-held Dries Vanthoor (Audi), maar ook DTM-rijder Maxime Martin (BMW), Maxime Soulet (Bentley), Bertrand Baguette (Lamborghini), Fred Vervisch (Audi),...



Verder zijn er wedstrijden van het WTCC (Villa Real), Formula Renault 3.5 (Aragon), NEC Formula Renault 2.0 (Monza) - met Gilles Magnus als titelfavoriet - en Indy Car (Road America).



Op twee wielen is er de TT Moto GP van Assen en de GP Motorcross in Italië.